В Центральном районе Петербурга продолжается масштабная реконструкция теплосетей

Уже в этом году завершится обновление участка магистрали «1 Главная» После того как город стал акционером АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», предприятие активизировало работы по обновлению теплосетевого хозяйства в историческом центре.
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