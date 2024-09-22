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Петербургский дневник

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Власти Ленобласти вложили более 25 миллиардов рублей в решение проблем обманутых дольщиков

Власти Ленобласти вложили более 25 миллиардов рублей в решение проблем обманутых дольщиков

Из Единого реестра было исключено 422 долгостроя С 2019 года власти Ленинградской области вложили в решение проблем обманутых дольщиков более 25 миллиардов рублей, что помогло восстановить в правах около 40 тысяч пострадавших граждан и закончить 442 долгостроя.

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