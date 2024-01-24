Накануне Дня студенчества в РУДН выявили корь

Администрация Российского Университета Дружбы народов (РУДН) в среду, 24 января, заявила, что у одного из студентов обнаружена корь, в связи с этим в главное здание университета в Москве доступ ограничен и отменены массовые мероприятия, – сообщают СМИ.
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