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Накануне Дня студенчества в РУДН выявили корь

Накануне Дня студенчества в РУДН выявили корь

Администрация Российского Университета Дружбы народов (РУДН) в среду, 24 января, заявила, что у одного из студентов обнаружена корь, в связи с этим в главное здание университета в Москве доступ ограничен и отменены массовые мероприятия, – сообщают СМИ.

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