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Картина дня. Финансы

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Эпоха политики стратегического терпения Ирана в отношении действий Израиля закончилась

Эпоха политики стратегического терпения Ирана в отношении действий Израиля закончилась

Эпоха политики стратегического терпения Ирана в отношении действий Израиля, в соответствии с которой Тегеран выдерживает паузу, прежде чем ответить на угрозы своей национальной безопасности, и реагирует более сдержанно, окончилась.

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