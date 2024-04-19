Эпоха политики стратегического терпения Ирана в отношении действий Израиля закончилась

Эпоха политики стратегического терпения Ирана в отношении действий Израиля, в соответствии с которой Тегеран выдерживает паузу, прежде чем ответить на угрозы своей национальной безопасности, и реагирует более сдержанно, окончилась.
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