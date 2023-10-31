Завод Hyundai в России не будет работать до декабря

Предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, на котором до весны прошлого года собирали Hyundai Creta, Solaris и Kia Rio, продлил режим простоя по 30 ноября 2023 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр занятости населения Петербурга.