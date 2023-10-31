Завод Hyundai в России не будет работать до декабря

Предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, на котором до весны прошлого года собирали Hyundai Creta, Solaris и Kia Rio, продлил режим простоя по 30 ноября 2023 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр занятости населения Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии