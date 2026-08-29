Живопись: Как незавершенную картину Рембрандта «Пустите детей приходить ко Мне» закончил другой художник, а потом был найден оригинал

Творческое наследие Рембрандта известно тем, что на многих своих полотнах он оставлял незаметный след, вставляя свое изображение в библейские и исторические сюжеты.
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