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Культурология.рф

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Живопись: Как незавершенную картину Рембрандта «Пустите детей приходить ко Мне» закончил другой художник, а потом был найден оригинал

Живопись: Как незавершенную картину Рембрандта «Пустите детей приходить ко Мне» закончил другой художник, а потом был найден оригинал

Творческое наследие Рембрандта известно тем, что на многих своих полотнах он оставлял незаметный след, вставляя свое изображение в библейские и исторические сюжеты.

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