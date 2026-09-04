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Два вымогателя попали в колонию за угрозу распространить интимную информацию об осужденном

Два вымогателя попали в колонию за угрозу распространить интимную информацию об осужденном

Кушвинский городской суд вынес приговор по делу о вымогательстве в отношении двух местных жителей – ранее судимого Романа Бакина и Александра Абросимова.

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