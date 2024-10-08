Работников медучреждения в Братске задержали за взятки

В Братске задержаны работники медучреждения за взяточничество. Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, среди задержанных заведующая отделением, а также еще 4 сотрудника организации, являющейся филиалом областного учреждения.
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