Стармер заявил, что почувствовал дискомфорт из-за перепалки Трампа и Зеленского

Руководитель правительства Великобритании Кир Стармер заявил, что почувствовал дискомфорт из-за произошедшей в Белом доме перепалки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
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