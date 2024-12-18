В Приморье появился новый депутат

В Законодательном собрании Приморского края приступил к работе новый депутат, сообщает PRIMPRESS. Спикер краевого парламента Антон Волошко на очередном заседании ЗС ПК, которое состоялось сегодня, 18 декабря, вручил удостоверение депутата Оксане Рыбалко.
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