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В Приморье появился новый депутат

В Приморье появился новый депутат

В Законодательном собрании Приморского края приступил к работе новый депутат, сообщает PRIMPRESS. Спикер краевого парламента Антон Волошко на очередном заседании ЗС ПК, которое состоялось сегодня, 18 декабря, вручил удостоверение депутата Оксане Рыбалко.

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