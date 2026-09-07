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proavto21

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Как китайские и белорусские марки перекраивают российский авторынок в 2024 году

Как китайские и белорусские марки перекраивают российский авторынок в 2024 году

Автомобильный рынок России в 2024 году переживает период, который сложно назвать иначе как турбулентным восстановлением.

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