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Царьград

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Запасы газа в Европе достигли 67,12% по данным GIE на 7 сентября

Запасы газа в Европе достигли 67,12% по данным GIE на 7 сентября

Ассоциация Gas Infrastructure Europe сообщает, что 7 сентября запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли 67,12%.

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