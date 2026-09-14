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Налоговые удержания с призовых Елены Рыбакиной и Александра Зверева за победу на US Open 2026

В 2026 году общий призовой фонд US Open, завершающего сезона турнира «Большого шлема», достиг рекордных $108 млн.

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