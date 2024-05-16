В Смоленске проводят курсы первой помощи

В будущем эту практику планируют распространить на все районы Смоленщины. Депутат Госдумы от нашего региона Артем Туров рассказал, что в штабе общественной поддержки прошли курсы первой помощи для мединструкторов частей ВС, Росгвардии, МЧС, Погрануправления ФСБ, медиков областных учреждений здравоохранения, представителей медколледжа и медуниверситета, а также волонтеров региона и актива МГЕР.