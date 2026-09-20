Глава киевского режима Зеленский на днях заявил, что у Украины возник «космический дефицит» денег – средств не хватает даже на расширение производства перехватчиков для беспилотников.
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