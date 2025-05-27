РФПИ выделит ₽2,5 млрд на строительство «Ахмат Тауэр» в Чечне

Соглашение об этом стороны подписали на полях Кавказского инвестиционного форума.фото: chechnya.gov.ruРоссийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направит 2,5 млрд рублей на первые этапы строительства небоскреба «Ахмат тауэр» в центре Грозного.
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