Бессараб рассказала, на что повлияет повышение возраста молодёжи

При повышении возраста молодежи до 40 лет потребуется изменить условия предоставления ряда льгот. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»), отметив, что к повышению пенсионного возраста такая инициатива не приведет.