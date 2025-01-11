В России обяжут авиакомпании сажать детей рядом с сопровождающими без доплаты

Такое решение принял Минтранс Российские авиакомпании с 20 января будут обязаны размещать ребенка до 12 лет на соседнее место с сопровождающим без взимания дополнительной платы, следует из нового приказа Минтранса.
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