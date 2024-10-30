В Госдуме предложили использовать маткапитал сразу после рождения малыша

Жителям России хотят разрешить тратить деньги на жилье в любое время с момента рождения ребенка. В Госдуму внесли законопроект о праве использования маткапитала на улучшение жилищных условий без привязки к возрасту детей.
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