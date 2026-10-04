Эксперт Рокотянская: необлагаемая НДФЛ сумма дохода по вкладам составит 160 тыс. рублей

Необлагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам в РФ в 2026 году составит 160 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
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