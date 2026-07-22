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Регион 29

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Строительство нового авиаотделения ЕЛЦ в Мезени выходит на финальную прямую

В Мезени близится к завершению возведение административно-бытового комплекса и ангара для техникиВ Мезени близится к завершению возведение административно-бытового комплекса и ангара для техники Они предназначены для нового подразделения Единого лесопожарного центра (ЕЛЦ).

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