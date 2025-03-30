Электромобиль Aptera с солнечными батареями смог проехать около 500 км без подза...

Электромобиль Aptera с солнечными батареями смог проехать около 500 км без подзарядкиДо сих пор американский стартап Aptera Motors ограничивался только демонстрацией прототипа двухместного электромобиля с солнечными панелями на кузове, которые позволяют преодолевать до 64 км в день исключительно на энергии солнца.
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