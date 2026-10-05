Священник признался в 109 преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних

В Северной Ирландии 59-летний католический священник Эдвард Галлахер признал себя виновным по 109 эпизодам преступлений сексуального характера .
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