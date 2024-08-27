Во Владимирской области все лето не могут отремонтировать въезд в больницу

Во Владимирской области муниципальные власти не могут отремонтировать въезд в больничный городок. Пост об этом появился в местном пабликеВо Владимирской области муниципальные власти не могут отремонтировать въезд в больничный городок.
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