Трамп словами Путина предупредил американцев, что демократия в США в опасности

Президент США Джо Байден является угрозой для своей страны. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, в доказательство приведя цитату главы РФ Владимира Путина об угрозе, демократии которая нависла над Соединенными Штатами.
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