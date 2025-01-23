Трамп сказал Путину остановить военные действия на Украине, пригрозив новыми санкциями © AP Photo / Evan Vucci Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В среду Трамп пригрозил ввести новые санкции, если Путин не заключит сделку с Украиной, пишет Politico.
Politico: Трамп пригрозил санкциями, если Путин не начнет переговоры с Украиной
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СХ
Сергей Храмов
"Трамп пригрозил санкциями, если Путин не начнет переговоры с Украиной". Не надо забывать что Россия не сделала санкции против США, а если введет санкции такие же как у России, то США быстро загнется как страна... Трамп тупой и ещё тупее делая такие заявления - как стритель - случайно пришедший к власти в США. Своим заявлением Трамп унизил себя до уровня клоуна Зеленского, который на сегодня не является президентом Украины с которым он Трамп хочет заключить международную сделку.................. РВСН.
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