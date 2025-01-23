Politico: Трамп пригрозил санкциями, если Путин не начнет переговоры с Украиной

СХ

Сергей Храмов

"Трамп пригрозил санкциями, если Путин не начнет переговоры с Украиной". Не надо забывать что Россия не сделала санкции против США, а если введет санкции такие же как у России, то США быстро загнется как страна... Трамп тупой и ещё тупее делая такие заявления - как стритель - случайно пришедший к власти в США. Своим заявлением Трамп унизил себя до уровня клоуна Зеленского, который на сегодня не является президентом Украины с которым он Трамп хочет заключить международную сделку.................. РВСН.