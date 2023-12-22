«Стану маньяком»: пражский стрелок Козак вдохновлялся брянской трагедией

Стрелок, устроивший террор в университете в Праге, теперь подозревается в том, что застрелил мужчину и его новорожденного ребенка во время «случайного» нападения в лесу недалеко от чешской столицы на прошлой неделе.
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