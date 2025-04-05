Криптовалютные акции падают, IPO задерживаются на фоне тарифных волнений

Новые тарифы, объявленные Дональдом Трампом 2 апреля, серьёзно пошатнули крипторынок. Введение базового сбора не менее 10% на большинство импортируемых товаров, а также дополнительные ответные пошлины для 57 стран вызвали резкое падение фондовых индексов США – S&P 500 и Nasdaq снизились примерно на 10%.