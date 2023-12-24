Кузьменко признан первой звездой матча «Ванкувер» — «Сан-Хосе»

Андрей Кузьменко получил статус первой звезды матча «Ванкувер» — «Сан-Хосе». Ранним утром 24 декабря в Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс».
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