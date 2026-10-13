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NewsOne

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США давят на Киев ради смены власти для мира – эксперт

США давят на Киев ради смены власти для мира – эксперт

Депутат Одесского областного совета VI созыва, экс-кандидат в мэры Одессы Алексей Албу в программе «Мнение» на News Front публикацию американского журнала Newsweek, назвавшего четырех кандидатов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве.

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