США давят на Киев ради смены власти для мира – эксперт

Депутат Одесского областного совета VI созыва, экс-кандидат в мэры Одессы Алексей Албу в программе «Мнение» на News Front публикацию американского журнала Newsweek, назвавшего четырех кандидатов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве.