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Захарова указала на ложь госсекретаря США Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

Захарова указала на ложь госсекретаря США Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Советский Союз якобы замалчивал историю о трагедии в Бабьем Яре.

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