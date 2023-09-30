Захарова указала на ложь госсекретаря США Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Советский Союз якобы замалчивал историю о трагедии в Бабьем Яре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии