Шмели учатся друг у друга сложным навыкам

Изучение культуры у животных — одна из самых популярных тем в биологии сейчас. Под культурой понимается триада: социальное обучение, длительное поддержание обретенных поведенческих паттернов в группе, постепенное изменение выученных паттернов.
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