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Полный разбор премьеры “Три аккорда 2025”: скандалы, провалы и триумфы звёзд

Полный разбор премьеры “Три аккорда 2025”: скандалы, провалы и триумфы звёзд

26 января на Первом канале развернулась настоящая музыкальная драма — премьера девятого сезона «Три аккорда».

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