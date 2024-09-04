В администрации США сообщили о почти согласованном новом плане по Газе

Новый план США по прекращения огня в секторе Газа, состоящий из 18 пунктов, согласован почти на 90%. Об этом в среду, 4 сентября, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном переговорам о перемирии в анклаве.