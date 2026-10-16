Об этом предупреждали старцы Киев стал прифронтовым городом: каждый день прилёты, тысячи людей вынуждены ночевать в метро, звуки воздушной тревоги воспринимаются как белый шум.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС «Почему не воюем,...
- ВА Кто окажется впер...
- Пора бить в набат...
Но как ликовали хохлы, когда Крым и Донбасс были лишены электроэнергии и воды, как они радовались подрыву Крымского моста, как глумились над убитыми ВСУ детьми, женщинами, стариками... Есть всё-таки "закон бумеранга". Пусть теперь побудут в положении крымчан и донбассовцев. Только армия РФ не охотится на гражданских в отличии от бандеровцев.
При Зеле стало жить лучше , чем при Януковиче ?