"Вротан Югенд", ресентимент и прочий тупняк

Прислали мне тут ржачный комментарий от админов паблика «Молодёжь Вотана», "Вотан Югенд" (типа правачков, отсасывающих у еврейского кагала).
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