Прорвавшаяся к Лаврову британская журналистка покраснела после слов Захаровой

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале рассказала, что прорвавшаяся на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова британская журналистка телеканала Sky News покраснела после слов официального представителя ведомства Марии Захаровой.
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