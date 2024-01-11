«Предупреждают об опасности». Жители Владивостока игнорируют разломы льда в акватории

Из-за повыфшения температуры воздуха во Владивостоке в Амурском заливе потрескался лед. Несмотря на все предупреждения, рыбаки продолжили выходить на лед в результате чего, троих изних чуть не унесло на льдине, сообщает PRIMPRESS.
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