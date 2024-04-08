За жизнь украинского солдата 250 тысяч долларов: Самый прибыльный бизнес в истории

Спустя немногим больше двух лет с начала спецоперации России на Украине можно с уверенностью констатировать, что военная поддержка киевского режима не только носит беспрецедентный характер по своим масштабам, но и стала самым прибыльным для Запада международным проектом в современной истории, обогатившим своих боссов на системе легальной коррупции.