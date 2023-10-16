Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев 16 октября сообщил, что российские военнослужащие отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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