В ЦФО у Калужской области жилье оказалось одним из самых дорогих

В 2024 году первичное жилье в Калужской области в среднем обходилось в 112,3 тысячи рублей за квадратный метр, что выводит ее на 4 место во всем ЦФОВ 2024 году первичное жилье в Калужской области в среднем обходилось в 112,3 тысячи рублей за квадратный метр, что выводит ее на 4 место во всем ЦФО.