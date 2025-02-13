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Калужские новости

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В ЦФО у Калужской области жилье оказалось одним из самых дорогих

В ЦФО у Калужской области жилье оказалось одним из самых дорогих

В 2024 году первичное жилье в Калужской области в среднем обходилось в 112,3 тысячи рублей за квадратный метр, что выводит ее на 4 место во всем ЦФОВ 2024 году первичное жилье в Калужской области в среднем обходилось в 112,3 тысячи рублей за квадратный метр, что выводит ее на 4 место во всем ЦФО.

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