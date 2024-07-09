Байден находился под присмотром врача, специализирующегося на болезни Паркинсона

В распространенном пресс-службой Белого дома заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора говорится, что невролог Кевин Канард, специализирующийся на болезни Паркинсона, оценивал состояние президента США Джо Байдена, но лишь в рамках ежегодных общих медосмотров.
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