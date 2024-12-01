Патриотическая акция «Огоньки памяти» прошла в Лосино-Петровском

В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» депутаты Алексей Дьяконов и Юрий Махов организовали тематическую встречу, посвященную чествованию выдающихся личностей, чьи мужество и самоотверженность стали примером для нынешнего поколения.
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