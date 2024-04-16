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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-арбитр Фернандес об удалении Араухо: «Он лишь положил руку на плечо Барколя. Это не фол для меня»

«Барселона» осталась в меньшинстве на 29-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Судья Иштван Ковач показал Араухо прямую красную карточку после того, как защитник каталонцев в метре от штрафной сбил вингера парижан Брэдли Барколя, выбегавшего один на один с вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном.

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