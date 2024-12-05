Tuskira объединяет и оптимизирует разрозненные инструменты кибербезопасности

Число кибератак растет, и их жертвами становятся самые известные люди. По данным исследования KPMG, почти половина компаний с годовым доходом от 1 миллиарда долларов и выше недавно подвергались взлому системы безопасности.
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