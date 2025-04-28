Критическая проблема поставила будущее российского хоррор-шутера Pine Harbor по...

Критическая проблема поставила будущее российского хоррор-шутера Pine Harbor под угрозу — разработка остановленаВышедший прошлой весной в раннем доступе хоррор-шутер с элементами выживания Pine Harbor от разработчиков из краснодарской студии Vision Forge рискует не добраться до полноценного релиза.