Критическая проблема поставила будущее российского хоррор-шутера Pine Harbor по...

Критическая проблема поставила будущее российского хоррор-шутера Pine Harbor под угрозу — разработка остановленаВышедший прошлой весной в раннем доступе хоррор-шутер с элементами выживания Pine Harbor от разработчиков из краснодарской студии Vision Forge рискует не добраться до полноценного релиза.
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