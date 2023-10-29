Украинская армия сконцентрировала силы на клещеевском направлении

РИАМО - 29 окт. Боец добровольческого корпуса с позывным Тасман отметил, что ВСУ сфокусировали силы на клещеевском направлении и максимально пытаются забрать Клещеевку, а затем пройти дальше, сообщает РИА Новости.
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