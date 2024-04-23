«Должен был смотреть за каждым пилотом»: Петров — об аварии Стролла

СоцсетиПервый российский пилот Формулы 1 Виталий Петров считает, что вина за столкновение с австралийцем Даниэлем Риккардо на Гран При Китая целиком и полностью лежит на канадце Лэнсе Стролле, который на своём Aston Martin протаранил болид RB.
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