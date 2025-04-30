Участники марафона «Знание» раскрыли главный секрет Путина

Участники просветительского марафона «Знание» раскрыли главный секрет президента Владимира Путина. Более того, после встречи с главой государства 30 апреля в Музее Победы некоторые из ребят признались, что их доверие президенту еще больше выросло.
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