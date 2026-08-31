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Стартовал прием заявок на премию «Благотворитель Москвы — 2026»

Стартовал прием заявок на премию «Благотворитель Москвы — 2026»

В столице открыли прием заявок на премию «Благотворитель Москвы — 2026». Она проводится ежегодно и отмечает вклад некоммерческих организаций (НКО), социально ответственных компаний и меценатов в развитие благотворительности и реализацию важных для города общественных проектов.

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